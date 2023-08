La squadra maschile italiana, guidata dal commissario tecnico Adriano Stella, ha conseguito con successo il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

Come riportato dal giornale trc, ci sono eccellenti novità dal Campionato Mondiale di Foil attualmente in corso a Den Haag, Paesi Bassi. La squadra maschile italiana, guidata dal commissario tecnico Adriano Stella, ha conseguito con successo il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Questo risultato è da attribuire ai brillanti risultati ottenuti da Nicolò Renna e Luca Di Tomassi, i quali si sono affermati nella zona di punta delle prime 11 posizioni, garantendo così la qualificazione per Parigi 2024.

Un vero motivo di orgoglio per Adriano Stella, che entra nella storia come il primo abitante di Civitavecchia a garantirsi ufficialmente una partecipazione alle Olimpiadi. Inoltre, c’è l’auspicio che si uniscano a lui in questa avventura anche il pallanuotista Marco Del Lungo e il nuotatore Lorenzo Ballarati, aumentando così le prospettive di successo per la loro città e il loro Paese.