Civitavecchia: Al via lo Sportello di Ascolto promosso da Fratelli d’Italia per i cittadini

Si è tenuta ieri l’inaugurazione dello Sportello di Ascolto sperimentale, nato a Civitavecchia sotto l’egida del Dipartimento Pensionati d’Italia in Fratelli d’Italia. Ad ospitare l’evento è stata la sede del comitato di Emanuela Mari in via delle Azalee, nel quartiere di San Gordiano.

In apertura, in un comitato pieno di persone, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari ha ricordato l’importanza di avere luoghi di confronto aperti con la cittadinanza, come nel caso della sede di San Gordiano, aperta ormai da dodici anni. A seguire il responsabile nazionale del Dipartimento, cavalier Valfredo Porega, ha sottolineato l’importanza dei pensionati nel tessuto sociale nazionale, illustrando alcuni degli impegni assunti dal governo Meloni. Dopo un rapido punto sulle iniziative in corso sui territori da parte del responsabile e del viceresponsabile regionale, Antonio Rossi e Alessandro Anzini, la parola è passata al co-responsabile cittadino Remo Fontana, che ha spiegato ragioni dell’iniziativa e funzionamento della struttura.

Lo Sportello di Ascolto è rivolto a tutte le persone maggiorenni che desiderano confrontarsi su tematiche relative alla sicurezza. Oltre a offrire ascolto e consigli utili, lo sportello si propone anche come tramite tra i cittadini, gli organi competenti e i servizi presenti sul territorio. Il servizio, in via sperimentale, sarà aperto dalle 10.00 alle ore 12.00 del giovedì di ogni settimana. Sarà possibile concordare anche un appuntamento in orario e giorni diversi.