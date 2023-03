Civitavecchia: accreditamento di enti erogatori di servizi e interventi alla persona in favore di anziani, disabili, minori e famiglie, pubblicato l’avviso

Le domande possono essere inviate entro il 7 aprile. Successivamente potranno essere inoltrate considerando che l’aggiornamento del registro avverrà con cadenza semestrale

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che il Comune di Civitavecchia, in qualità di ente capofila del Distretto 1 Roma 4 (comprendente i comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa), ha emanato un Avviso Pubblico per procedere all’individuazione di soggetti qualificati da accreditare per l’erogazione dei servizi alla persona in favore di anziani, disabili, minori e loro famiglie.

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello predisposto e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’ETS (ente del terzo settore), dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected]

L’accreditamento non prevede una scadenza temporale, pertanto l’avviso è da intendersi aperto: i soggetti interessati ad accreditarsi per l’erogazione dei servizi alla persona possono presentare domanda in qualsiasi momento attenendosi alla procedura descritta nel presente avviso. Nella prima fase di attuazione le domande dovranno pervenire entro il 7 aprile 2023, successivamente potranno essere sempre inoltrate considerando che l’aggiornamento del registro avverrà con cadenza semestrale.

L’avviso Pubblico è disponibile online sul sito del Comune di Civitavecchia www.comune.civitavecchia.rm.it/, nella sezione InformaComune.