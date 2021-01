Share Pin 2 Condivisioni

A intervenire ieri pomeriggio un agente libero dal servizio che ha notato la lite tra tre uomini al centro della strada nei pressi del bar “Quaranta”

Civitavecchia: accoltellamento in centro, in manette

Nel pomeriggio di ieri 14 gennaio, Agente del Commissariato P.S. di Civitavecchia, libero dal servizio, transitando in Viale della Vittoria all’altezza del bar “Quaranta”, notava tre uomini al centro della strada che litigavano animatamente.

Fermata l’auto personale, l’operante vedeva chiaramente che uno dei tre uomini cercava di divincolarsi per scappare. Questi, prontamente veniva inseguito dallo stesso operante, ma nel frangente notava che l’individuo veniva raggiunto dagli altri due da cui era scappato.

Ne nasceva un’altra violenta lite che oltre a calci e pugni con colpi di inaudita violenza sfociava in seguito in coltellate all’indirizzo dell’individuo.

Neanche il qualificarsi del poliziotto, ha fatto desistere gli aggressori che continuavano nel loro proposito criminoso, ma la scaltrezza e professionalità dell’agente intervenuto faceva in modo da poter liberare con non poca difficoltà il soggetto aggredito ed avvisare altro personale del Commissariato di Civitavecchia, che a sua volta prontamente giungeva, dando ausilio al collega per i soccorsi all’aggredito e, soprattutto, per assicurare alla giustizia l’assalitore, che dopo l’intervento dell’agente, si era allontanato dal luogo dell’evento.

All’esito di quanto sopra, stante la gravità del fatto e la pericolosità dell’individuo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi precedenti di Polizia, il tale è stato arrestato ed associato presso la Casa Circondariale “G. Passerini” di Civitavecchia

