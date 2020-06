Condividi Pin 0 Condivisioni

Civitavecchia, a fuoco scooter e minicar. Fiamme domate dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso piazzale Bianchini, in zona S. Liborio, per incendio di una minicar 50 cc e uno scooter majesty 250. I VVF giunti sul posto hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Purtroppo i mezzi sono stati distrutti dalle fiamme. Sul posto anche i CC. Nessun ferito.