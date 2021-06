Share Pin 0 Condivisioni

Le fiamme si erano propagate a una struttura in legno adiacente

Civitavecchia: a fuoco container, intervento dei vigili del fuoco

Civitavecchia: a fuoco container, intervento dei vigili del fuoco –

Attimi di paura a Civitavecchia, in zona Santa Lucia nella tarda mattinata di oggi.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Baldini per l’incendio di un container adibito a ricovero attrezzi. I VVF hanno estinto le fiamme che nel frattempo si erano propagate ad una struttura in legno adiacente ed hanno impedito alle stesse di propagarsi alla vegetazione circostante e ad alcune case presenti nelle immediate vicinanze.

Messa in sicurezza la zona.

(torna a baraondanewS)