Città di Cerveteri, la scuola calcio si rilancia e presenta le sue novità per la prossima stagione

Altamura neo responsabile: “Incrementeremo il numero degli allenamenti, daremo al bambino preparazione e istruttori qualificati”

Novità in arrivo nel settore giovanile del Città di Cerveteri, che si prepara ad affrontare la prossima stagione con l’innesto di Davide Altamura a responsabile della scuola calcio. Una figura di spessore che dovrà dare continuità all’ottimo lavoro di Luca Ricci. La novità , molto importante, saranno gli allenamenti ai bambini, dai piccoli agli esordienti, che si alleneranno tre volte alla settimana, non più due. ” Riteniamo che per approfondire la preparazione dei bambini vanno effettuati degli sforzi, a favore delle famiglie e dei bambini. Pertanto avremo questo incremento, per dare più attenzione alla tecnica e alla qualità dei bambini Avremo istruttori preparati, tutti con abilitazione e con un centro medico stiamo chiudendo un accordo per offrire agli iscritti benessere mentale e fisico. Inoltre, da quest’anno l’out fit sarà di prima qualità, grazie a un accordo con uno sponsor – ha riferito Davide Altamura”. Intanto a chiusura della stagione arrivano risultati eccellenti. I 2017 hanno vinto il Giulianova Summer Cup, mentre i 2013 si sono aggiudicati il torneo De Ianne.