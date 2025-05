CineMagia: tanto pubblico al Cinema Moderno di Cerveteri

Soddisfatta l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Rassegna che conferma l’importanza del Cinema Moderno per Cerveteri, bello vedere tanti giovani e giovanissimi in sala”

Un folto pubblico ieri sera al Cinema Moderno di Cerveteri ha accolto la prima serata di “CineMagia”, la rassegna cinematografica patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, organizzata insieme ai gestori del Cinema Moderno Mario Giuffrida e Isabella Della Longa e la Direzione Artistica di Alessio Pascucci.

Protagonisti della serata, presentata dalla conduttrice radio e Tv Arianna Ciampoli, sono stati quattro cortometraggi con i loro rispettivi registi, presenti in sala, e che si sono a lungo soffermati con il pubblico per rispondere alle loro domande ma anche per raccontare aneddoti e curiosità. Sono intervenuti Matteo Cirillo, con “Pinocchio reborn”, Vincenzo Mauro con “Sharing is caring”, Claudio Agostino con “Nero”, e Federico Giovanni Sardi De Letto con “22”. A loro, si sono aggiunti i preziosi interventi e contributi di Pier Luigi Manieri, saggista, esperto di cinema, musica, comunicazione e mass media, scrittore, formatore e regista.

“Una serata d’esordio per ‘CineMagia’ che mi lascia estremamente soddisfatta, per la qualità dei cortometraggi in cartellone, per lo spessore degli ospiti presenti e per il numeroso pubblico in sala, fattore quest’ultimo non scontato se consideriamo che si trattava di un appuntamento diverso dal solito, con opere di registi giovanissimi e non ancora noti al grande pubblico ma davvero con un grande talento – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – ‘CineMagia’ in questa prima delle tre serate previste, ci ha consegnato una conferma importante, ovvero quella sull’importanza di una struttura come quella del Cinema Moderno non soltanto per Cerveteri ma per l’intero comprensorio”.

“Una realtà quella del Cinema Moderno che esiste e resiste, nonostante le infinite piattaforme streaming, grazie al lavoro e alla dedizione di Mario Giuffrida e Isabella Della Longa, esercenti con una lunga tradizione cinematografica e con i quali come Assessore alla Cultura ho il preciso obiettivo di avviare importanti collaborazioni e far sentire loro forte il sostegno dell’Amministrazione – aggiunge Francesca Cennerilli – un altro elemento che davvero mi ha stupita sulla serata di ieri è stata l’alta presenza di giovani in sala. Questo non può che spingermi a proseguire in quest’ottica e a promuovere sempre di più iniziative come queste: proprio come accadeva non troppi anni fa infatti quando il Cinema rappresentava un’occasione per aggregare e unire i ragazzi e far trascorrere loro qualche ora in un luogo sano, sicuro e utile alla socialità, ancora oggi può e deve essere un modo per far tornare i giovani a vedersi, a stare insieme e magari a staccarsi per un po da social e piattaforme varie”.

“In programma altre due serate, una venerdì 23 maggio e l’altra, la terza e ultima, venerdì 30 maggio – conclude Francesca Cennerilli – ci tengo con l’occasione a ringraziare Arianna Ciampoli, che ci ha condotto meravigliosamente alla scoperta e conoscenza dei registi presenti in sala, Alessio Pascucci, per l’organizzazione dell’intera rassegna e la Direzione del Cinema Moderno, con Mario e Isabella sempre pronti ad attendervi durante la settimana con tanti film ed una programmazione sempre di grande qualità”.