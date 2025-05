Ferretti rilancia: “Squadra unita, ho un bel gruppo, vediamo cosa riusciremo a fare, sono ottimista”

Cerveteri, ultime due gare prima del play out –

Ultime due gare di campionato ed il Cerveteri si prepara ad affrontare la trasferta di Pianoscarano, ex panchina di Marco Ferretti, che ha guidato anche il Santa Marinella, ultimo avversario dei verde azzurri.

Due squadre toste, che non lasceranno nulla al caso. I Cervi dopo il successo deludente di domenica, si portano a Viterbo per vincere. Ferretti vuole una squadra diversa da quella scesa in campo domenica, che ritrovi ritmo e convinzione: “Sì, sono fiducioso, ho parlato ai ragazzi, non mi deluderanno. È una squadra unita, fanno gruppo, capiscono che ora come ora è importante chiudere il campionato con più punti possibili. Vediamo cosa succederà, ma sono ottimista”.