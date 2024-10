Cinema in lutto, è morto Adamo Dionisi

Da qualche anno aveva deciso di vivere a Cerveteri

Mondo del cinema italiano in lutto per la scomparsa di Adamo Dionisi, attore romano che era diventato molto popolare per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie di grande successo “Suburra”.

Adamo Dionisi aveva 59 anni e si è spento a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. L’attore, qualche anno fa, aveva deciso di trasferirsi a Cerveteri dove capitava spesso di incontrarlo a spasso per il centro storico. L’avevamo intervistato qualche mese fa e ci aveva raccontato, fra le altre cose, il motivo per cui aveva deciso di vivere nella città etrusca.