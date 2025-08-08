Finanziato con fondi Ue e il supporto strategico di Adnkronos Comunicazione

Cinecittà lancia corso di formazione in Comunicazione e Marketing per il cinema –

Cinecittà Spa, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, lancia un corso di formazione professionale gratuito dedicato alla comunicazione e al marketing applicato al cinema. La iniziativa, rivolta a 25 partecipanti selezionati, si svolgerà nella sede di Adnkronos a Roma tra novembre 2025 e gennaio 2026, con l’obiettivo di potenziare le competenze degli operatori dell’industria culturale e creativa.

Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, sottolinea l’importanza cruciale della comunicazione nell’industria audiovisiva, evidenziando come i professionisti formati attraverso LuceLabCinecittà saranno fondamentali per il futuro del settore. Il corso offrirà contenuti pratici e teorici, compresa la sicurezza sul lavoro, con focus su giornalismo, comunicazione istituzionale, uffici stampa e festival.

Per partecipare, è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e un diploma di scuola secondaria di secondo grado, con scadenza per le iscrizioni fissata entro il 30 settembre 2025. Questo progetto rientra nel Pnrr e mira a promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel comparto audiovisivo, contribuendo allo sviluppo di nuove figure professionali.