Ciclocross a Ladispoli, mega assembramento a Marina di Palo

Centinaia di persone e decine di camper creano una situazione a rischio e traffico

La tappa del Giro d’Italia di ciclocross ha messo in fibrillazione Ladispoli, che si è risvegliata oggi con una spiacevole sorpresa: sono infatti stati segnalati numerosi assembramenti nella zona di Marina di Palo, dove centinaia di persone si sono ammassati per assistere all’evento.

Come se non bastasse, già da stanotte moltissimi camper sono parcheggiati lungo la strada, rendendo di fatto il complessa la situazione della viabilità. Uno spot non positivo per la città, che, sebbene l’evento sia importante, sta fronteggiando in questi giorni una crescita esponenziale dei nuovi casi COVID, che ieri hanno superato quota 100.