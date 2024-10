E’ ufficialmente un nuovo corridore della VF Group Bardiani-CSF Faizanè

Ciclismo: Santiago Ferraro

Santiago Ferraro, diciottenne di Cerveteri, è ufficialmente un nuovo corridore della VF Group Bardiani-CSF Faizanè, prima squadra italiana del ranking UCI nel 2024. Il team continua a investire nel futuro, puntando su un altro giovane talento, dotato di spunto veloce e già vincitore di quattro gare nella categoria juniores: La Garibaldina, il Gran Premio Liberazione di Roma, il Gran Premio Sportivi di Loria e la Coppa San Michele. Ferraro ha firmato un contratto quadriennale, valido fino al 2028.

Ciclismo: Santiago Ferraro di Cerveteri diventa professionista

Le parole di Santiago Ferraro: “Sono molto felice di fare questo passaggio al professionismo con una squadra che ritengo adatta alla mia esperienza. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta per migliorare in un ambiente giovane, dove tutti lavorano per la tua crescita. Per me è un sogno che si realizza e spero di poter ripagare, col tempo, la fiducia riposta. So che è presto per parlarne, ma un giorno, mi piacerebbe partecipare al Giro d’Italia. Un obiettivo più realistico sarebbe il Giro Under 23, e non vedo l’ora di iniziare”.

Sui social si è espresso anche Simone Coratti: “Dai Presidenti Coratti/Levorato, i DS Terrinoni/Contessa e tutto lo staff della Work Service Coratti, possiamo solo farti i più sinceri e meritati complimenti. Questo è il traguardo di ogni atleta e tu sei un ragazzo che ha lavorato tanto per ottenerlo, siamo contenti che il nostro aiuto abbia contribuito per questa nuova casacca. Forza ragazzo!”.