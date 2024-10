Bracciano, da oggi fino alle 23.30 di domenica sospensione idrica in alcune zone della cittadina

Previsto da ACEA ATO 2 un servizio di autobotti

Si comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, dalle ore 14:00 di venerdì 25 ottobre alle ore 23:30 di domenica 27 ottobre, salvo imprevisti, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Bracciano.

In particolare, la sospensione avverrà:

dalle ore 14:00 di venerdì 25 ottobre alle ore 10:00 di sabato 26 ottobre

dalle ore 16:00 di sabato 26 ottobre alle ore 10:00 di domenica 27 ottobre

dalle ore 16:00 alle ore 23:30 di domenica 27 ottobre

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

Castel Giuliano e vie limitrofe

via Settevene/Palo II Tronco, da via Braccianese a via Baglione e vie limitrofe

via della Macchia, da via Braccianese a via di Pratigliolo e vie limitrofe

via Montefranco e vie limitrofe

via delle due Miglia e vie limitrofe

via San Zoppo

via dell’Omo Morto e vie limitrofe

quadrante via Isonzo

loc. Montebello e vie limitrofe

via Guardati

via Cupetta delle Cartiere

via Salvo D’Acquisto e vie limitrofe

via della Selciatella e vie limitrofe

loc. Bracciano Nuova e vie limitrofe

loc. Pisciarelli

via Olmata tre Cancelli e vie limitrofe

loc. Quarto del Lago e vie limitrofe

loc. San Gelso e vie limitrofe

Centro Storico

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio nei seguenti punti:

piazza Santa Croce (loc. Castel Giuliano)

area parcheggio campo sportivo

area parcheggio via San Gelso 2

via Monte Franco angolo via Settevene/Palo II Tronco

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.