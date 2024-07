Cibarte II^ edizione al Borgo del Sasso a Cantina Cerveteri

La Kermesse torna dal 26 al 28 luglio con degustazioni enogastronomiche ma anche seminari, masterclass, intrattenimento letterario, teatrale e musicale.

L’evento è sostenuto ed organizzato interamente dall’Associazione tra i residenti “Castel del Sasso” e con la collaborazione dell’Associazione Momenti Divini per quanto riguarda le masterclass e le degustazioni di vini.

Cibarte rappresenta la ricerca dell’ eccellenza enogastronomica del territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti locali e nella congiunzione storica tra gli stessi e l’arte. territorio quello ceretano in generale e sassaiolo in particolare, che già dall’ antichità, con particolare riferimento al periodo di dominazione etrusca, ha visto l’arte figurativa, soprattutto quella vasaria connessa con la valorizzazione del cibo e del vino in uno stretto connubio tra metafisica e prodotti della terra. In sintesi cibarte rappresenta il tentativo di riportare in auge tradizioni e culture legate al processo di sviluppo storico del territorio e allo stretto afflato tra cibo e socialità in uno stretto abbraccio che lega l’ispirazione artistica, anche quella dei racconti teatrali degli anfratti dell’ essere, all’ ancestrale e viscerale legame con la sua terra di origine e alle successive e migliorative contaminazioni , con la manifestazione tangibile che si estrinseca attraverso gli edibili che ne hanno segnato in maniera indissolubile storia, tradizioni e costumi.

La manifestazione ha un programma ricco di tanti piccoli eventi che animerà le tre giornate dell’ultimo week-end del mese di luglio all’interno del meraviglio borgo storico della frazione del Sasso e nei giardini di Palazzo Marchesi Patrizi.

La Kermesse si aprirà venerdì 26 luglio alle 18,00 con la Mostra d’Arte all’interno del Palazzo Patrizi. Nella piazza del borgo il mercatino dell’artigianato locale e alle 18,30 la presentazione, a cura di Catia Minghi, del libro”Esercizi spirituali per bevitori di vino” alla presenza dell’autore Angelo Peretti, giornalista e critico enogastronomico, un libro la cui presentazione sta facendo il giro d’Italia da più di un anno e sta riscuotendo grandi successi. Nel suo scritto l’autore propone al lettore La riscoperta dei contenuti emozionali e intellettuali – ossia “spirituali” – del bere e del vivere.

A seguire nei giardini del Palazzo sarà possibile degustare i piatti e lo street food locale organizzati da Francesca di Donato, Chef e Patron, insieme al marito Oreste Sordini, del Ristorante Zi Maria al Sasso, e seguire lo spettacolo musicale.

Il sabato sera ad arricchire la serata la Compagnia teatrale Castel del sasso con lo spettacolo “Siamo Attori”.

Tra le novità di questa edizione, sabato 27 e domenica 28 dalle 18,00, nello splendido giardino all’italiana del Palazzo Marchesi Patrizi, sarà possibile degustare i vini delle cantine che hanno aderito all’iniziativa, provenienti da tutto il territorio italiano ed internazionale. Sarà allestito uno spazio degustazioni dove troveranno posto gli stand di circa 40 cantine provenienti dalle varie regioni italiane oltre ad una piccola cantina della zona vitivinicola di Entre deux Mers di Bordeaux. Qui i visitatori potranno godersi oltre 70 etichette assistiti dai produttori e dai sommelier professionisti di Momenti Divini che illustreranno le peculiarità dei vini in degustazione. Per la prima volta sarà allestito anche uno spazio mercato dove i produttori, oltre a far degustare i propri vini, potranno anche venderli.

Alle degustazioni di vini si accede con l’acquisto di un ticket a € 10,00 comprensivo di calice e taschina.

In accompagnamento al vino il pubblico potrà scegliere tra le tante specialità enogastronomiche presenti nelle postazioni ristoro organizzate. Non mancherà l’intrattenimento con i gruppi teatrali, musicali e folkloristici che allieteranno la Kermesse in tutte le serate mentre gli approfondimenti tematici saranno affrontati durante i seminari e le masterclass di cibo e vino a cui si accederà previa prenotazione e pagamento del ticket.