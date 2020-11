Share Pin 4 Condivisioni

Complice un attimo di distrazione il piccolo si è allontanato a bordo del proprio monopattino

Ciampino, sfugge alla madre e viene ritrovato poco dopo dalla Polizia –

Brutta avventura per la mamma di un bimbo di sei anni a Ciampino: il piccolo ha approfittato di un attimo di distrazione per allontanarsi e far perdere le sue tracce.

Madre e figlio erano usciti di casa e mentre la prima si occupava di mettere il guinzaglio al cane, il piccolo si è allontanato a bordo del suo monopattino.

La donna, in preda al panico, ha iniziato immediatamente le ricerche, e giunta in prossimità del vicino scalo FS di Ciampino, ha chiesto aiuto ai poliziotti presenti in stazione.

Dal racconto della madre gli agenti hanno intuito che il bambino potesse essersi diretto verso la casa dei nonni, unico percorso a lui noto.

Gli uomini della Polizia hanno così percorso il tragitto e lo hanno trovato e identificato per poi condurlo subito alla madre, commossa e rasserenata per l’epilogo della vicenda.