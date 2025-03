Grando: “Siamo orgogliosi, la Sagra ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Sagra di Qualità”

“La Sagra del carciofo romanesco è l’emblema della nostra città, una tradizione che rinasce ogni anno, un momento di unione in cui Ladispoli apre le porte a migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato il programma della settantaduesima edizione che terrà a Ladispoli da venerdì 11 a domenica 13 aprile, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

“Quest’anno – ha proseguito Grando – siamo particolarmente orgogliosi poiché la Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli poche settimane fa ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Sagra di Qualità” ,assegnato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Da quel 2 aprile 1950 è passato tanto tempo ma l’obiettivo è rimasto e rimarrà sempre lo stesso: divulgare e far conoscere il nostro carciofo romanesco, le sue virtù e allo stesso tempo promuovere Ladispoli”.

Ci siamo, tutto pronto per la Sagra del Carciofo

I sapori della Sagra si potranno già gustare grazie alla “Bi-Settimana Gastronomica” durante la quale i ristoranti della città che hanno aderito all’iniziativa propongono menù a prezzo fisso a base di carciofi. Dal 4 al 6 aprile, inoltre, in piazza Rossellini si terrà “Aspettando la Sagra…” dove i produttori locali apriranno i loro stand (dalle 10:00 alle 22:00) per la degustazione e la vendita dei prodotti a chilometro zero cucinati. Il 5 aprile alle 16:30 sfilata da via Corrado Melone a piazza dei Caduti della Fanfara dei Carabinieri a cavallo che, alle 17:00 in piazza Rossellini, terrà un concerto in occasione dei 75 anni di attività della Pro Loco di Ladispoli.

Ricco di appuntamenti il programma della tre giorni dedicato a Re Carciofo con tanto spazio al divertimento, alla gastronomia e alla cultura. Si comincia venerdì 11 aprile con l’allestimento della XV Fiera nazionale che proporrà, in piazza dei Caduti “Piazza dei Sapori d’Italia” una rassegna di prodotti provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto e Lazio (le tipicità della nostra regione si potranno trovare in ben quattro stand Pro Loco). Via Duca degli Abruzzi, durante la Sagra, sarà il luogo ideale dove trovare mostre di pittura, opere d’arte e di artigianato e tipicità. In piazza Rossellini, cuore della Sagra, domenica 13 aprile si potranno ammirare le magnifiche sculture di carciofi realizzate dai produttori agricoli che potranno essere votate sul sito del Comune di Ladispoli. Inoltre solo in piazza Rossellini, dai produttori locali che espongono la locandina con il logo del Comune, si potranno trovare i carciofi di Ladispoli.

“La Sagra del Carciofo – ha dichiarato l’assessore al turismo, Marco Porro – è l’evento più atteso della nostra città, una vetrina unica. Le migliaia di persone che raggiungeranno Ladispoli per l’occasione sono un grande slancio per l’economia locale. Il programma, realizzato in collaborazione con la Pro Loco, è ricco di appuntamenti e promette di soddisfare ogni tipo di interesse.”.

“Non mancherà – ha commentato il presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci – lo spettacolo dei fuochi d’artificio che chiuderà come sempre la Sagra del carciofo. Una manifestazione che è entrata nella storia di Ladispoli e che vuole rendere omaggio al carciofo romanesco, un prodotto unico che ha trovato nel nostro territorio vulcanico la sua culla naturale”.