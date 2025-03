Cerveteri, la fiducia di Lupi. ” Mancano ancora molte gare, non dobbiamo sbagliare. La squadra lotta, domenica peccato ma andiamo avanti” 

Testa al prossimo impegno in trasferta, sul campo del Tarquinia, che evoca brutti ricordi, targati maggio 2024 quando i Cervi persero in casa lo spareggio – salvezza. Quella di domenica , però, sarà un’altra gara, dove sarà vietato perdere. ”

Ci attende una gara difficile, lo sappiamo. Abbiamo giocato un bel primo tempo contro la Longarina, nella ripresa abbiamo subito defezioni muscolari di qualche giocatore, subendo la pressione degli avversari. Peccato, abbiamo perso due punti importanti, ma ora dobbiamo concentrarci alla gara con il Tarquinia, una gara spartiacque che sarà importante per noi come per loro – ha riferito il presidente Andrea Lupi” .