Condividi Pin 9K Condivisioni

L’attore non cita direttamente il caso Vannini, ma fa un chiarissimo riferimento alla vicenda

Christian De Sica: “A quel signore 5 anni, a Cecchi Gori 8”

La condanna a 8 anni per Vittorio Cecchi Gori fa discutere il mondo dello spettacolo, che si è unito attorno al produttore cinematografico 77enne. Tra i tanti che hanno espresso solidarietà c’è stato anche Christian De Sica, che in un’intervista ad Adnkronos ha fatto riferimento anche al caso di Marco Vannini.

«Mi sono meravigliato a quel signore che ha ucciso quel ragazzo hanno dato 5 anni e a Vittorio Cecchi Gori 8 per bancarotta. Che poi Cecchi Gori è stato fregato da tutti nella vita. Non capisco come ragiona la nostra giustizia. E poi portare un carcere un povero vecchio malato è un po’ una follia». Queste le parole dell’attore.