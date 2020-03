Condividi Pin 202 Condivisioni

Ci saranno fortissime raffiche di vento su tutta la regione

Allerta meteo gialla per domani

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso Meteo che prevede sul Lazio:

dal mattino di domani, lunedì 02 MARZO 2020, e per le successive 24-36 ore, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte in prevalenza dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal pomeriggio di domani, lunedì 02.03.2020, e per le successive 24 ore, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie zone interne e montuose. (Allerta meteo-idro DPC).Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione:

RISCHIO VENTO:

ALLERTA GIALLA su tutte le Zone di Allerta;

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI su tutte le Zone di Allerta.