Le parole che giungono dall’opposizione

TPL Fiumicino: (Baccini – Severini) proteste dal territorio, Comune ripensi il servizio in modo inclusivo



“Quello che è emerso dalla manifestazione spontanea di cittadini per protestare contro il nuovo piano TPL è un Diffuso disagio da parte della popolazione”, lo afferma il consigliere comunale Mario Baccini recatosi alla manifestazione su invito del consigliere Roberto Severini e dei cittadini vicini all’Associazione Crescere Insieme che hanno aderito alla manifestazione a cui era presente anche l’assessore Calicchio. “Il nuovo servizio TPL proposto dal comune – spiega Baccini – è la Ennesima occasione persa per collegare tutte le località della città. O la completa assenza di conoscenza del territorio o la volontà politica di prevaricare alcune zone emarginandole è un atto di prevaricazione, in entrambi i casi un’azione grave e irrispettosa dei cittadini. Scuole e infrastrutture sensibili sono emarginate da questo piano TPL. È auspicabile, vista anche la presenza dell’assessore, che il Comune ripensi questa scelta in modo inclusivo per offrire davvero un servizio pubblico”.“Il territorio ha delle necessità e questo piano ha mostrato tutti i suoi limiti e le sue incongruenze con le esigenze locali – ha affermato il consigliere Roberto Severini – grazie alle proteste dei cittadini anche l’assessore Calicchio ha preso coscienza della necessità di rivedere il progetto. Noi continueremo a sostenere le esigenze del territorio portando nelle sedi consiliari le urgenze e le proposte per adeguare la TPL”.