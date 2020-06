Condividi Pin 0 Condivisioni

Viaggio dentro il Mercato della Terra di Canale Monterano insieme agli esperti del gusto: alla scoperta delle aziende responsabili che fanno bene al territorio!

Chef Sapere Sapori e Slow Food di nuovo in piazza, domenica scorsa, insieme ai Produttori Responsabili “che fanno bene al territorio”. Sì, perché queste aziende non sfruttano la terra, anzi, la rispettano e la valorizzano. Per questo i loro prodotti sono così genuini, sani e fatti a mano con cura e passione.







Barbara Santangelo e Luca Remoli ci hanno accompagnato alla scoperta del Mercato della Terra che si svolge ogni ultima domenica del mese a Canale Monterano. Il Mercato, importante presidio Slow Food, è composto unicamente da aziende locali particolarmente attente alla filiera dei prodotti.







BUONO, PULITO E GIUSTO, è il motto di Slow Food e ovviamente anche di Chef Sapere Sapori e di tanti produttori come: I Tesori del Campo, Az Agricola Ca Bella, Az Agricola Poggio della Stella, Az Agricola Umberto di Pietro, Az Agricola Massimo Silvestri, Nicola Solimano, Sapori di Ieri, Amore di Miele, Az Agricola Luciano Ridolfi, Az Agricola Carla Picciurro, Az Agrituristica Autenticum, Az Agricola Pesano di Antonio Moretti.







Chef Sapere Sapori al Mercato della Terra

Domenica scorsa l’executive Luca Remoli di Chef Sapere Sapori ha spiegato tutti i segreti del “suo” Lievito Madre (licoli) preparato utilizzando le farine dell’Azienda Agricola Umberto Di Pietro (potete ancora prenotarlo al 333.9483109). L’ultimo weekend di Luglio, invece, si andrà alla scoperta di Canale Monterano con tante sorprese che riguardano il Mercato della Terra, eventi e altre aziende responsabili da conoscere con i loro prodotti straordinari.

Per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti basta iscriversi alle pagine social di Chef Sapere Sapori su facebook e su instagram.

























Gli altri appuntamenti di Chef Sapere Sapori

“Conoscere lo Champagne” – degustazione al Papeete di Ladispoli

Venerdì 10 Luglio a Ladispoli, Francesco Saverio Binetti presenterà cinque differenti Champagne nel corso di una degustazione guidata ospitata nel bellissimo stabilimento balneare Papeete di Ladispoli, per conoscere tutto sullo champagne, le aziende e i luoghi di produzione. Inizio alle ore 19, quota di partecipazione 35 euro comprensiva di dispense e tessera socio Chef Sapere Sapori per vantaggi su tutti gli appuntamenti futuri. Prenotazioni: 333.9483109

“Assaggiare l’Agriturismo” – cena nel giardino panoramico sul Lago

Venerdì 17 Luglio a Trevignano Romano, Chef Sapere Sapori invita tutti ad una cena insieme ospitata nell’Azienda Agrituristica Acquaranda con la Chef Sara Antonini. L’iniziativa è aperta a tutti per assaggiare e conoscere i prodotti del territorio, in una location d’eccezione, con un panorama suggestivo ammirabile dal bellissimo giardino dell’agriturismo. Prenotazioni: 333.9483109