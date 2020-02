Condividi Pin 0 Condivisioni

Alcuni cittadini hanno notato uno strano andirivieni di camion telonati che scaricano terra o pietrisco alla base della collina che si è venuta a creare negli anni

“Che succede a Cupinoro?” –

A notare lo “strano” movimento alla discarica di Cupinoro sono alcuni cittadini che ora vorrebbero avere delle risposte.

“Ruspe lavorano il materiale scaricato come a formare una vasta piattaforma, proprio nella parte in cui altro impianto, mai funzionante, venne costruito in passato”, denunciano.

“Ci chiediamo e chiediamo alle autorità regionali cosa stanno realizzando e soprattutto a quali scopi”.

“Non vorremmo apparire preventivamente sospettosi ma chiedere e ottenere doverose risposte ci sembra il minimo sindacale”.

“Di danni questa discarica – hanno concluso i cittadini – ne ha già causati troppi”.