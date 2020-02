Condividi Pin 6 Condivisioni

L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion. Sul posto i vigili del fuoco

Auto contro camion, muore 36enne –

Ancora un mortale nelle strade laziali.

Dopo quello avvenuto alle prime luci dell’alba in via Tiburtina, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire su via Laurentina a Pomezia per un incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto un camion e un’autovettura.

I vigili del fuoco hanno estratto in tempi celeri la conducente dall’auto in presenza del 118.

Purtroppo i sanitari del 118 e dell’auto medica hanno constatato il decesso della donna, B.M. di 36 anni.

Sul posto anche la polizia locale del IX gruppo.