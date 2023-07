Italia Viva interroga il sindaco Gubetti: “Informi la città sullo stato dei fatti”

“Non ne parla più nessuno a Cerveteri. Un militante di Fratelli d’Italia Riccardo Bettelheim ha rilanciato la domanda nei giorni scorsi e noi volentieri amplifichiamo il quesito: che fine ha fatto la zona artigianale? L’argomento è scomparso dalle cronache e sembra non interessare più nessuno. Forse perchè molti cittadini di Cerveteri sono rassegnati al nulla di queste maggioranze che si sono susseguite negli ultimi anni. Noi simpatizzanti di Italia Viva invece non ci rassegniamo al mancato sviluppo del territorio che per noi è un’ossessione e rilanciamo il quesito”.

Così in una nota Italia Viva Cerveteri.

“Che fine ha fatto la zona artigianale di Cerveteri?”

“Eppure – si legge – nel 2020 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la Delibera relativa al Programma Integrato di intervento della Zona Artigianale e Semi industriale in località Pian del Candeliere. Ne è seguito il solito comunicato stampa dell’allora sindaco Pascucci che lodava se stesso, tutta la maggioranza e i dirigenti che avevano permesso di completare l’iter amministrativo. Era un’opera che la nostra città aspettava da più di cinquant’anni e che avrebbe avuto ricadute positive da un punto di vista delle infrastrutture, dell’urbanizzazione e occupazionale, con una stima prevista di oltre 2.000 posti di lavoro tra indotto diretto e indiretto. Bene a distanza di anni sembra tutto svanito nel nulla”.

“Chiediamo quindi – conclude la nota – all’amministrazione in carica se ritenga giusto informare la cittadinanza sullo stato dei fatti, a che punto è l’iter burocratico e che cosa è stato fatto dal 2020 ad oggi. Chiediamo se la Sindaca ritenga opportuno effettuare una conferenza stampa per chiarire come mai non si parla più di un’opera così importante per la nostra cittadina. Riteniamo che i tagli dei nastri effettuati dalla nostra Sindaca sono importanti ma lo sviluppo del nostro territorio lo è ancora di più”.

I simpatizzanti di Italia Viva: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, FrancescoCanicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi e Crescenzo Marra