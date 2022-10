Cerveteri vola ai mondiali, il gruppo di latino sincronizzato della Rim convocato in nazionale

Il gruppo over 31 di latino sincronizzato della Rim Sport Cerveteri vola ad Atene per i World Latin Style Championship

Cerveteri vola ai mondiali e no, non è uno scherzo. Il gruppo over 31 di latino sincronizzato dalla Rim Sport Cerveteri ha ricevuto la convocazione da parte della Federazione Italiana Danza Sportiva. I ragazzi della Rim vestiranno la maglia azzurra e rappresenteranno l’Italia ai World Latin Style Championship che si svolgeranno ad Atene dal primo al tre dicembre. Un gruppo nato appena diciotto mesi fa, un anno e mezzo di lavoro incessante che viene premiato con il massimo dei riconoscimenti.

E’ facile scorgere negli occhi di Maria Grazia Onorati, capitano del gruppo e dei suoi ragazzi tutta l’emozione di chi non avrebbe mai pensato di poter raggiungere un traguardo simile. Persone i cui destini si sono incrociati, persone che ora avranno l’onore e l’onore di calcare il palco più importante del mondo nell’ambito del sincro latino. Un sogno raggiunto con gioia e determinazione, ma anche con un briciolo di incoscienza.

Una convocazione mondiale, siete riuscite a realizzare quanto grande sia il traguardo che avete raggiunto?

“Assolutamente no, abbiamo ricevuto la notizia solo pochi giorni fa e ancora non mi sembra vero. E’ una soddisfazione enorme, un traguardo che mi riempie di orgoglio. Il nostro è un gruppo di persone adulte, non è semplice trovare uomini e donne disposte ad allenarsi e a dedicare il loro tempo allo sport. Sono orgogliosa del percorso, della rapidità con la quale abbiamo raggiunto un risultato simile e poi sono orgogliosa di farlo nella mia città, nel centro sportivo che posso chiamare casa”.

C’è molta competitività nel latino sincronizzato? E’ una disciplina molto diffusa?

“Qui alla Rim siamo stati un po’ dei pionieri. Diciamo che c’è stata da subito la voglia di allargare gli orizzonti, di conoscere seriamente questo mondo. Così, piano piano, ho conosciuto i nostri attuali insegnanti e li ho convinti a seguirci”.

Immagino siano molto orgogliosi

“Noemi Oriolesi e Luigi Francescangeli sono due ballerini stratosferici. Io nel vederli sono rimasta incantata, per questo ho voluto portarli a Cerveteri. Loro sono estremamente soddisfatti. Nonostante abbiano atleti che puntualmente gareggiano in gare di alto livello di coppia e singolarmente, noi siamo il loro unico gruppo.

Qual è stato l’iter che vi ha portato a vestire i colori della nazionale?

“Quest’anno abbiamo partecipato al campionato italiano organizzato dalla FIDS e ci siamo classificati al secondo posto. In seguito, abbiamo vinto il campionato nazionale CIDS sia con il piccolo che con il grande gruppo. Questi si differenziano per il numero di ballerini al loro interno. Poi in modo del tutto inaspettato ci è arrivata la convocazione. Potremo quindi partecipare ai mondiali entrando dalla porta principale come aventi diritto”.

Come vi state preparando?

“Vogliamo assolutamente fare una bella figura. Con questa convocazione diventiamo atleti considerati di alto livello. Abbiamo quindi iniziato a seguire un regime alimentare diverso e stiamo intensificando gli allenamenti. Da disposizione internazionale dobbiamo allungare anche la nostra coreografia di trenta secondi, insomma un bello sforzo”.

Maria Grazia, tu sei il capitano della squadra. Puoi presentarci gli altri componenti?

“Certamente. Il gruppo è formato da: Valentina Rinaldi, Nicoletta Rossi, Sara Ciammaruchi, Valerio Felci, Barbara Salvo, Silvia Cardoni, Michela Sestili e Loredana Vigliaturo”.

Ora non resta che danzare

“Non vediamo l’ora, ovviamente abbiamo subito accettato. Non potevamo dire di no. Sappiamo che sarà difficilissimo ma noi ce la metteremo tutta. Non succede, ma se succede”.

Giorgio Ripani