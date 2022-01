Cerveteri: Vilma Pavin a sostegno della candidatura di Anna Lisa Belardinelli

Una delle figure di spicco della politica locale entra in Fratelli d’Italia per sostenere la candidatura a sindaco della consigliera FdI, Belardinelli

“Vilma Pavin una delle figure di spicco della politica locale, donna di grande esperienza politico-amministrativa, da circa venticinque anni impegnata sul territorio sempre nelle file del centrodestra, ha deciso di entrare in Fratelli d’Italia per sostenere la mia candidatura a sindaco”. Ad annunciarlo è stata la candidata a sindaco di FdI e Lega, Anna Lisa Belardinelli.

“Sono veramente onorata di avere Vilma al mio fianco come candidata nella lista di Fratelli d’Italia. Sono sicura che il suo prezioso apporto sarà un valore aggiunto per la mia coalizione. Il suo ingresso in FDI è stato accolto favorevolmente anche dal portavoce del circolo territoriale Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente, Gianluca Frittellini, e dai tesserati storici, perché per noi è un grande “ritorno a casa” e a nome di tutti ringrazio Vilma Pavin per l’appoggio”.

“La mia decisione di “tornare a casa” come simpaticamente mi dicono tutti è in realtà una grande voglia di poter fare qualcosa di costruttivo per questa nostra città senza tante parole ma con molto impegno”, ha aggiunto Vilma Pavin.

“Grazie ad Annalisa Belardinelli e a tutto il gruppo storico di FdI con cui ho condiviso in questi anni molte delle proposte e scelte. Chi mi conosce ed ha seguito la mia storia politica sa perfettamente con quale lealtà, dedizione e tenacia porto avanti gli impegni che prendo e soprattutto ho ben chiara una certezza : per cambiare un sistema di priorità amministrative bisogna mettersi in gioco perché essere spettatori per avere quella odiosa possibilità di criticare non serve a nulla e a nessuno”.

“L’importanza di una Donna Sindaco non è essere eletta per le così dette “quote rosa” tanto di moda nel linguaggio di sinistra ma per le proprie capacità di dare le giuste priorità che oggi i cittadini attendono con trepidazione ed ansia”.

“Per me Annalisa Belardinelli rappresenta questo una Donna che con il suo amore per Cerveteri vede, ascolta e vive la realtà delle persone e le mette al centro dei suoi obiettivi.

Quindi avanti AnnaLisa Belardinelli e FDI!”