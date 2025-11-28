Cerveteri: via libera all’adozione di rotatorie e aree verdi in Città

Cerveteri — Una delibera di Giunta ha ufficialmente dato il via all’iter per un progetto innovativo volto a migliorare il decoro urbano attraverso la collaborazione tra istituzioni, commercio e associazionismo. Il piano prevede l’“adozione” di rotatorie e aree verdi stradali del territorio da parte di soggetti privati e non-profit.

Il progetto, ideato e sviluppato dall’Assessore all’Ambiente Gnazi in collaborazione con l’ufficio di competenza, è stato concepito per rendere la città più curata senza oneri economici a carico della collettività.

Il Meccanismo: Manutenzione in Cambio di Visibilità

In sostanza, il nuovo regolamento permetterà ad attività commerciali, imprese e associazioni senza scopo di lucro di candidarsi per l’adozione di una o più aree verdi o rotatorie all’interno del perimetro urbano.

L’ente adottante si impegnerà direttamente nell’allestimento, nella cura e nella manutenzione dell’area. In cambio di questo servizio, il Comune consentirà l’apposizione di un cartello che riporti il nome o il logo del gestore, con un affidamento che potrà avere una durata massima di cinque anni.

Una commissione apposita sarà incaricata di valutare i progetti presentati, selezionando quelli ritenuti più meritevoli sotto il profilo estetico e funzionale.

Prossimi Passi: La Pubblicazione dell’Avviso

Si tratta di un esempio virtuoso di partnership pubblico-privato che punta a stimolare la partecipazione attiva della comunità e del tessuto economico locale. L’iter proseguirà a breve con la pubblicazione dell’avviso pubblico, che indicherà in dettaglio le modalità e i requisiti necessari per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto di adozione.

L’Amministrazione esprime grande soddisfazione per l’avvio del progetto, che promette di coniugare il miglioramento estetico della città con la sostenibilità finanziaria.