Cerveteri, Via Etruria come via Margutta con gli artisti di inArte

L’iniziativa in occasione dei festeggiamenti del santo Patrono San Michele Arcangelo

Cerveteri, gli artisti di inArte trasformeranno Via Etruria –

In occasione dei festeggiamenti del santo Patrono S. Michele Arcangelo, l’associazione culturale inArte invitata dai Rioni di Cerveteri, addobberà una caratteristica via del borgo caeretano, Via Etruria, con le opere dei suoi artisti che hanno accettato di contribuire con le loro creazioni di abbellire e caratterizzare una via del centro storico, su strada, uscendo per una volta dai luoghi istituzionali da dove generalmente presentano i loro lavori.

L’autenticità sta alla base di questa nuova avventura, ognuno degli artisti presenti porterà una o più opere a sua scelta senza un tema specifico ma solo col desiderio di “essere presente”.

Coordinati dal curatore Fabio Uzzo, presidente di inArte accompagneranno i visitatori in una full-immersion ricordando un po’ Via Margutta storica via Romana.

Saranno presenti degli scultori che lavoreranno il legno e la pietra e qualche artista dipingerà dal vivo proprio a testimonianza di questa ritrovata voglia di partecipazione.

