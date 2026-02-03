Cerveteri, via della Necropoli, nel suo tratto alberato, è chiusa per lavori di potatura. Tutte le istruzioni per arrivare alla Banditaccia

Da ieri, lunedì 2 febbraio, hanno preso il via le operazioni di potatura e manutenzione del verde lungo la via principale di accesso alla Necropoli della Banditaccia. La via alberata, tanto per intenderci. Lo comunica il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, precisando che, salvo avverse condizioni meteo, i lavori avranno una durata stimata di circa 10 giorni.

Durante l’intervento il traffico veicolare delle autovetture sarà temporaneamente deviato sulla strada secondaria che, dall’inizio dell’area di Campo della Fiera (sulla destra), costeggia i grandi tumuli. La strada è stata recentemente sistemata, e resa perfettamente agibile, con dei lavori appaltati e finanziati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale.

Gli autobus potranno invece sostare nell’area di parcheggio in prossimità di Campo della Fiera. Da questo parcheggio sarà possibile raggiungere la biglietteria della Necropoli della Banditaccia proseguendo a piedi, percorrendo la suggestiva Via degli Inferi, nel suo tratto iniziale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, il PACT invita a seguire le proprie pagine social e il sito ufficiale.