Via Casetta Mattei, a Cerveteri, versa in uno stato di degrado, e la frustrazione dei cittadini per la crescente discarica a cielo aperto è sempre più forte. Una residente della zona Borgo San Martino/I Terzi, che percorre quotidianamente via Casetta Mattei per recarsi al lavoro, denuncia che la strada è ormai diventata “una discarica abusiva”, peggiorando di giorno in giorno. Insieme agli altri abitanti della zona, ha segnalato la situazione al Sindaco di Cerveteri, allegando foto, sembrerebbe però che non abbia ricevuto alcuna risposta. “È un dispiacere immenso vedere le nostre campagne ridotte così, questi incivili stanno rovinando il nostro territorio, ancora peggio vedere che chi dovrebbe “difenderci” invece ci ignora totalmente”, lamentano i residenti. Anche il crollo del muretto adiacente alla piazza della chiesa de I Terzi, lasciato senza interventi, contribuisce a una situazione di abbandono che richiede un’attenzione urgente.

Giorgia Mungo