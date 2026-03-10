Cerveteri, una piccola significativa “vittoria”

di Angelo Alfani

In tempi di guerra ,parola che si riteneva inopinatamente relegata ai sussidiari scolastici o alle ricorrenze tristi ,utilizzare il termine “vittoria” può apparire fuori luogo.E’ vero!

Nel caso specifico mi è venuto spontaneo utilizzarlo perché di una vittoria, piccola è, ma significativa si è trattato: riuscire in un nano secondo a far modificare al Getty, e dico il Getty, un marchiano errore che ci si portava dietro da tempo: troppo tempo. La storia, la ripeto per chi non l’avesse seguita, con poche parole: delle magnifiche foto di due innamorati, la Bergman e Rossellini, che passeggiando visitano la Necropoli della Banditaccia. Le immagini in bianco e nero sono strepitose: i due pieni di passione l’un l’altra, immortalati soli per la via degli Inferi e nelle tombe più riconosciute.

Le didascalie poste in alto riportavano: etruscan Museum of Ladispoli, near Rome. Per me, cervetrano primitivo, che sta a significare amante del luogo dei suoi progenitori e sentinella di quanto ci è stato regalato, si è trattato di un colpaccio duro ad un cuore già malandato. Possibile che gli innumerevoli Indiana Jones, Pallottini veri o improvvisati, che un giorno si e l’altro pure ci ripetono :la Necropoli, Eufronio, il Museo, il Turismo, la Cultura o sì la Cultura, non si siano mai avveduti di una tale inesattezza? Ebbene si !!

Insomma un colpetto ,non come la inversione ad U della scritta alla stazione di Cerveteri-Ladispoli divenuta Ladispoli-Cerveteri , e questo ci può stare, o i carciofi tutto d’un tratto divenuti ladispolani. Qui si toccava il cuore dei cervetrani: LA NECROPOLI: Ho scritto, telefonato, riscritto, rintracciato il giusto contatto. Insomma ci sono riuscito.

Stamattina, con mia grande soddisfazione e sorpresa per la celerità della cosa mi è pervenuta dal Getttyimages la comunicazione ufficiale, suffragata da foto con la Bergman nella tomba dei Rilievi, meglio conosciuta come Tomba Bella, della cancellazione di Museum Ladispoli sostituita da Necropoli Banditaccia Cerveteri.

Va da se che non si tratta di un cambiamento tale da modificare la triste e precaria situazione in cui versa il nostro Paese,ma di una restituzione, dovuta , al nostro nome ed alla nostra storia.

Qui di seguito riporto il Testo del Getty: Salve Angelo, a seguente email per ringraziarla per la segnalazione. Il team ha verificato ed aggiornato la didascalia. Sono state aggiornate cinque immagini,se dovesse essere sfuggito qualcosa provvederemo ad aggiornare la didascalia. La ringraziamo nuovamente,ogni riscontro per noi è prezioso