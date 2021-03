Cerveteri, un successo le Erbe Aromatiche di AISM: raccolti 720euro a sostegno della Ricerca Scientifica

Share Pin 11 Condivisioni

Risultato straordinario per i Volontari di Cerveteri: “grazie a tutti!”. La cifra comprende anche donazioni libere e il contributo speciale di Pausa Caffè Cerveteri

“Grazie Cerveteri! Grazie davvero di cuore a tutti! La campagna delle Erbe Aromatiche di AISM è stata un successo straordinario. Grazie alla generosità di tantissime persone e di tanti commercianti di Cerveteri, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla potrà contare su un importantissimo contributo con il quale si sosterranno le attività di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, una malattia che ad oggi ancora non ha una cura”.

Una cifra record quella maturata a Cerveteri, ben 720euro che nella giornata di oggi, mercoledì 10 marzo, i Volontari AISM di Cerveteri hanno provveduto ad inviare tramite bonifico all’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

La cifra versata all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla dai Volontari di Cerveteri tiene conto della somma raccolta dalla vendita delle Erbe Aromatiche, dalle donazioni libere, davvero tantissime, ricevute durante l’iniziativa, che del contributo di Pausa Caffè Cerveteri, negozio di rivendita di macchinette e capsule per caffè del Centro Storico che ha scelto di sostenere la campagna solidale donando il 10% dell’incasso della giornata di sabato 6 marzo ad AISM.

“Anche in questa occasione la città di Cerveteri ha dimostrato di avere un cuore straordinario – spiegano i Volontari di AISM – abbiamo raccolto una cifra importantissima, che come sempre rappresenta oro puro per tutte le attività a sostegno della Ricerca Scientifica che AISM a livello nazionale conduce da oltre mezzo secolo. Tantissimi cittadini, amici e simpatizzanti, i Commercianti della nostra città, i dipendenti e le Istituzioni del Comune di Cerveteri: a tutti loro, un immenso grazie dal più profondo del cuore per la generosità, la sensibilità e l’amore con le quali come sempre ci hanno sostenuto, aiutandoci a tenere sempre accesa la luce della speranza e attive le tante iniziative in favore delle persone con Sclerosi Multipla”.

“Una menzione speciale ci teniamo a farla per Pausa Caffè Cerveteri di Salvatore e Zuany, attività del Centro Storico di Cerveteri, che nella stessa giornata del nostro punto solidale ha devoluto il 10% del proprio incasso giornaliero ad AISM – proseguono i Volontari – in un momento difficile come quello che il mondo intero sta vivendo, ancora nel mezzo di una pandemia, caratterizzato da difficoltà e incertezze, il loro altruismo verso la nostra campagna ci ha dato una forza straordinaria ed uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio. Grazie infinite!”.

Tante le iniziative che il gruppo AISM di Cerveteri sta portando avanti nel territorio. Proprio dal gruppo Volontario di Cerveteri è nata la proposta del testimonial dell’Associazione per tutto il 2021. Il volto che veicolerà le iniziative nel territorio sarà quello di Antonello Costa, showman siciliano conosciuto di persona proprio in occasione di un suo spettacolo a Cerveteri.

Nei giorni scorsi invece, il Consiglio comunale ha approvato una mozione proposta dalla Consigliera Comunale Adele Prosperi, nonché nostra Volontaria, di sostegno a tutte le attività di AISM, ad ulteriore riprova del forte legame tra Cerveteri e l’Associazione.

Il prossimo appuntamento di raccolta fondi AISM è per maggio, quando tornerà il tradizionale appuntamento con la Gardenia.