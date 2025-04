Cerveteri, tutto pronto per la Via Crucis di questa sera –

La scenografia è pronta, così come il maxi-schermo che quest’anno, per la prima volta, trasmetterà in diretta i momenti più suggestivi ed emozionanti della Via Crucis. L’atmosfera di attesa si fa palpabile, e l’aria è pervasa da un senso di reverenza e comunità.

In queste ore, Pietro, Giovanni e Francesco Longatti, insieme a tutto il Comitato del Venerdì Santo, hanno lavorato instancabilmente per dare vita a questo evento straordinario. Ogni dettaglio è stato curato con meticolosità, dalla costruzione delle scenografie all’organizzazione delle performance, affinché ogni partecipante possa vivere un’esperienza indimenticabile.

Ora, mentre il sole tramonta e le luci di Piazza Aldo Moro iniziano ad accendersi, tutto è pronto per il grande evento. L’appuntamento è fissato per questa sera, alle ore 21:00, quando prenderà il via la 59esima edizione della Rievocazione Storica della Via Crucis, Passione e Morte di Gesù. Questo viaggio nella fede e nella tradizione promette di segnare profondamente i cuori di tutti coloro che vi parteciperanno.

La Rievocazione non è solo un momento di riflessione, ma anche un’opportunità per unirsi come comunità e rivivere insieme la storia sacra, attraverso immagini potenti e performances evocative. Questa sera, Piazza Aldo Moro diventerà il palcoscenico di una narrazione che trascende il tempo, e la luce del maxi-schermo illuminerà le emozioni dei protagonisti e degli spettatori.