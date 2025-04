Cerveteri, campionati Europei u20: allenamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per Francesco De Santis –

Dal 16 al 19 Aprile Francesco De Santis svolgerà sessioni di allenamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in previsione dei campionati Europei u20 di Tampere in Finlandia. Test e doppie sedute di allenamento sotto la super visione dei responsabili Nazionali di settore e della sua allenatrice Loredana Ricci in vista delle prossime competizioni Nazionali ed Internazionali.