L’ OPPOSIZIONE VUOLE VEDERCI CHIARO E CHIEDE UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO

Non si placa la protesta di genitori e abitanti della frazione cerite che per decisione di 9 persone (docenti), si vedono ancora una volta “depredati” di un importante servizio che potrebbe essere il colpo di grazia finale per la ridente frazione, tipico borgo della riforma fondiaria degli anni ’50.

I consiglieri comunali: Luigino Bucchi e Salvatore Orsomando del gruppo “Fratelli d’Italia” , Emanuele Vecchiotti e Giovanni Moscherini del gruppo “Forza Italia”, Lamberto Ramazotti del “Gruppo Misto”, Annalisa Belardinelli, Luca Piergentili, Gianluca Paolacci e Vilma Pavin del gruppo “Insieme per Cerveteri” tra i destinatari di una petizione sottoscritta da 400 persone e inviata tra gli altri a tutti i componenti del Consiglio Comunale, con richiesta prot. 33753 del 30 giugno 2023 indirizzata al Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia, al segretario generale Dott.a Daniela Ventriglia e p.c. al Sindaco Elena Gubetti, hanno richiesto un Consiglio comunale straordinario con seduta aperta per discutere sul seguente ordine del giorno: “Mettere in atto tutti gli strumenti necessari, per ridiscutere con gli organi scolastici il paventato trasferimento della sezione di scuola primaria dalla frazione di Borgo San Martino ad altro plesso, impopolare e incomprensibile decisione che potrebbe significare anche il definitivo colpo di grazia alla sopravvivenza della frazione di Borgo San Martino già privata in passato di altri importanti servizi”.

GM