Cerveteri, torneranno a far luce più di trenta lampioni spenti da mesi

Cerveteri, finalmente buone notizie per quanto riguarda la manutenzione dei lampioni istallati nel comune di Cerveteri dalla società Enel sole s.r.l. per conto di Città metropolitana di Roma capitale. I lampioni in discussione erano stati attenzionati all’amministrazione comunale con due interrogazioni la n^ 55821 del 27 ottobre 2022 e la n^ 13130 del 7 marzo 2023 promosse entrambe dal consigliere Luigino Bucchi (FDI) che ne è stato anche relatore in aula. Le due interrogazioni erano state condivise e sottoscritte anche dai consiglieri: Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Giovanni Moscherini e Emanuele Vecchiotti. I lampioni attenzionati, tutti alimentati con pannello fotovoltaico, furono istallati tra l’anno 2008 e l’anno 2011. L’istallazione di detti lampioni sparsi in tutto il territorio comunale finalizzata all’illuminazione per garantire una maggior sicurezza in particolare in prossimità di incroci e bivi pericolosi, nel corso degli anni è venuta meno per la mancanza di manutenzioni che per convenzione avrebbe dovuto fare il comune di Cerveteri beneficiario degli impianti. Tant’è che i lampioni in questione uno dopo l’altro si sono spenti lasciando al buio da diversi anni le aree interessate che erano finite nel dimenticatoio generale.

Foto di repertorio

Soddisfazione da parte del consigliere Luigino Bucchi che come detto aveva portato all’attenzione il problema per la positiva presa d’atto da parte dell’assessore ai lavori pubblici Matteo Luchetti che ha avviato a soluzione l’atavico problema dei lampioni spenti, tutti serviti da energia rinnovabile ubicati nei seguenti incroci: Via Settevenepalo incrocio Via S. Paolo, Via Sasso incrocio Via di Zambra, Via Doganale incrocio via Di Ceri, Via Sasso Manziana incrocio Via Pian della Carlotta. Via Dei Montarozzi, Via Di Gricciano tomba 5 sedie, Via San Paolo incrocio Via Macchia della Signora, Via di Ceri incrocio Madonnina, Via Doganale incrocio Via Casetta Mattei, Via Dei Casaletti incrocio via del Cecio. Da definire invece la competenza tra comune di Cerveteri e quello di Bracciano per la manutenzione dei 5 lampioni di Via Doganale incrocio Via Settevenepalo.