Cerveteri: tornano i camperisti a Campo di Mare. Scoppia la polemica

A Campo di Mare, torna l’estate e scoppia ancora una volta la polemica per quei camper che durante il week end affollano i parcheggi del Lungomare. A puntare i riflettori contro gli avventori del fine settimana che anziché utilizzare l’auto utilizzano i camper, sono ancora una volta i residenti della zona.

«Perfetto … una meravigliosa veduta … ci voleva proprio un’area camper abusiva tanto per rivalutare Cerenova», scrive un cittadino sui social. «Accampamenti senza servizi», scrive un altro utente. I cittadini puntano i riflettori sul possibile inquinamento che questi mezzi potrebbero creare a causa dello sversamento di liquami, o per i rifiuti prodotti e accatastati, a sera, prima di andare via, nei pochi cestini della raccolta rifiuti che si trovano lungo la strada.

Per quanto riguarda l’area sosta in sé e per sé nulla di illegale. Nel nuovo progetto del Lungomare dei Navigatori Etruschi l’amministrazione comunale ha infatti individuato delle aree parcheggio ad hoc per le diverse necessità. C’è quella per gli amanti del kitesurf, quella per le auto nei pressi della spiaggia e poi quella dei camper, decentrata rispetto agli anni precedenti per evitare che i mezzi, molto più “ingombranti” rispetto a delle auto, andassero ad “ostruire” la vista mare e per evitare disagi agli automobilisti.

L’unica regola da rispettare: niente campeggio. In sostanza fin quando il camper arriva, parcheggia e i suoi occupanti vanno al mare nulla di irregolare. Ci si può anche riposare durante la notte, ma è vietato campeggiare: non è, cioè, consentito aprire la veranda, posizionare tavolini o sedie, non si può lasciare il gradino aperto o mettere i piedini di stazionamento.

Tutto nella norma, dunque, anche se gli animi tra i residenti non sono dei più tranquilli.