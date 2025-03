Tutto pronto per la V Edizione organizzata dall’attore e regista Agostino De Angelis e l’Associazione Culturale ArcheoTheatron

Cerveteri, torna “Sulla strada degli Etruschi”

Riapre la V Edizione 2025 di “Sulla Strada degli Etruschi” nella Necropoli del Sorbo con l’attore e regista Agostino De Angelis e l’Associazione Culturale ArcheoTheatron. La IV Edizione lo scorso anno si era svolta nei siti archeologici del territorio cerite di pertinenza sia del Parco Archeologico Cerveteri-Tarquinia grazie alla disponibilità del Direttore Vincenzo Bellelli e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale nella persona del Soprintendente Margherita Eichberg e del funzionario Rossella Zaccagnini.

Proprio la Necropoli del Sorbo era stata scelta quale scenario per la realizzazione di diversi appuntamenti culturali tra cui presentazioni di libri, visite e non ultimo la realizzazione della manifestazione “Pier Paolo Pasolini la difesa del Paesaggio e Tradizioni Popolari”, sempre ideata dallo stesso De Angelis, grazie alla Soprintendenza e la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “G. Cena” nella persona del Dirigente Scolastico Velia Ceccarelli.

Quest’anno la V Edizione partirà ad aprile proprio dalla Necropoli del Sorbo con l’adesione e disponibilità degli stessi Enti Soprintendenza e Istituto “G. Cena, che hanno messo a disposizione il sito e le aule per le attività culturali. Finalmente la Necropoli del Sorbo tornerà ad essere luogo di incontri culturali e non solo, un luogo che spesso è rimasto sconosciuto a causa del suo passato burrascoso legato all’abusivismo edilizio degli anni ‘60. Agostino De Angelis, cittadino cervetrano, già noto in altri siti Unesco in Italia, ha voluto accendere i riflettori su una Necropoli conosciuta in tutto il mondo da addetti ai lavori e che attraverso il progetto “Sulla Strada degli Etruschi” può essere un luogo di incontro culturale anche dei cittadini e soprattutto dei giovani.

Il primo incontro sarà giovedì 3 aprile alle ore 10.00 con la conferenza stampa di presentazione del progetto e del futuro Festival Internazionale per gli Etruschi, ideato sempre da De Angelis, ArcheoTheatron e dalla dott.ssa Desirée Arlotta Project Manager; successivamente alle ore 17.00 la presentazione dei libri di Maria Pia Cedrini sulla storia di Maccarese tra il mondo della scuola e le donne del piccolo borgo. Nei tre giorni successivi venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile si svolgeranno delle Visite Guidate Teatralizzate dal titolo “Gli Etruschi ci parlano…” con gli attori dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage tra la Necropoli del Sorbo e la Tomba Regolini Galassi, rivolte agli alunni degli Istituti scolastici del territorio nelle ore mattutine e nel pomeriggio al pubblico.

La V Edizione “Sulla Strada degli Etruschi” sarà patrocinata come lo scorso anno da: Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura, rivista Archeologia Viva, tourismA, Firenze ArcheoFilm Festival. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero.