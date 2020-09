Cerveteri, tentato furto al bancomat di Valcanneto

Share Pin 2 Condivisioni

Tornato nel mirino il bancomat di Valcanneto.

Lo sportello postamat di Valcanneto è stato vandalizzato nella notte. Era già successo a gennaio, quando malviventi avevano preso d’assalto lo sportello per poi trascinarlo via lungo via Boito, danneggiando anche alcune autovetture. (qui: https://baraondanews.it/cerveteri-tempi-lunghi-per-la-riapertura-dellufficio-postale-di-valcanneto/)

In quell’occasione la Posta è rimasta chiusa per alcuni mesi e poi riaperta soltanto a luglio.

A distanza di due mesi dalla sua riapertura, oggi un nuovo tentato furto.