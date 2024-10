Cerveteri, tenta di rapinare minimarket cospargendo il titolare di benzina

Ragazzo di 15 anni fermato da un poliziotto del commissariato di Ladispoli libero dal servizio

Ieri personale del Commissariato di Ladispoli libero dal servizio è intervenuto in Cerveteri presso un mini market gestito da extracomunitari vittima di tentata rapina. L’agente, mentre conduceva la propria auto personale notava un giovane vestito di nero con cappuccio e passamontagna attraversargli repentinamente la strada, mentre. dal negozio del mini market il gestore gridava sulla porta indicandolo.

Subito l’operatore di Polizia bloccava la sua autovettura sincerandosi delle condizioni di salute della vittima, apprendendo che era stato cosparso di benzina gettatagli addosso dal giovane con una tanica, e che sotto la minaccia di incendiarlo gli aveva chiesto il denaro della cassa. Alla reazione dell’uomo che afferrava un bastone, il ragazzo scappava. Subito l’agente di Polizia rincorreva il giovane che nel frattempo si univa ad un altro che stava facendo da palo. Raggirandoli riusciva a bloccare uno dei due, risultato essere l’autore della tentata rapina, odorante di benzina in quanto durante il lancio della sostanza verso la vittima ne rimaneva intriso, mentre l’altro guadagnava la fuga.

Richiesto l’aiuto dei colleghi del Commissariato Ladispoli, congiuntamente assicuravano il giovane traendolo in arresto e recuperavano lo zaino appartenente al reo contenente il passamontagna e un coltello di grosse dimensioni, che avrebbe usato per assicurarsi la fuga.

Ad ultimate formalità il giovane risultato essere di Cerveteri, di famiglia già nota per pregiudizi penali, avendo appena 15 anni veniva associato al carcere di Napoli su disposizione del Tribulale per i minorenni.

Sono in corso indagini per identificare il suo complice.