Cerveteri: tempo fino alle 14 per presentare domanda per il servizio civile

Il sindaco Pascucci: “Un’opportunità di crescita e formazione per i più giovani da non perdere”

Ancora poche ore a disposizione per poter presentare domanda per il Servizio civile.

Scade infatti alle 14 di oggi il bando per il servizio civile universale centro di servizio per il volontariato del Lazio.

Nelle settimane scorse, l’assessore ai servizi sociali di Cerveteri, Francesca Cennerilli, aveva puntato i riflettori sul progetto “Come semi di ginestra 2020” della “Solidarietà Società Cooperativa Sociale”.

Il progetto selezionerà 6 giovani tra i 18 e i 28 anni che opereranno per un anno all’interno dei comuni di Cerveteri e Ladispoli e saranno coinvolti nell’area della disabilità e in tutti i servizi di assistenza ad essa connessi: dall’assistenza scolastica alla domiciliare, passando per le attività di socializzazione svolte nei centri diurni.

Le domande possono essere presentate solo online. Bisognerà essere muniti dell’identità digitale Spid di livello 2 e collegarsi alla piattaforma DOL all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it.

Per qualsiasi informazione si può visitare il sito www.volontariato.lazio.it/serviziocivile o contattare la segreteria della Solidarietà Società Cooperativa Sociale ai numeri 069946005 oppure 3466496109.

“Un’opportunità di crescita e formazione – ha detto il sindaco Pascucci – per i più giovani da non perdere”.

