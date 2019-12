Cerveteri, tanti eventi oggi

Condividi Pin 5 Condivisioni

Iniziative e spettacoli in tutta la città

La domenica di Cerveteri sarà animata da moltissimi eventi che prenderanno il via nelle prossime ore:

In Piazza Risorgimento dalle ore 15:00 in poi Regia Eventi Vi aspetta con “Minion Show” Tre ore di intrattenimento e spettacolo all’interno del Centro Storico. Al Parco della Legnara dalle ore 17:00 circa ci sarà il tanto atteso “Presepe Vivente” a cura dei Rioni di Cerveteri, i Volontari del Presepe e Parrocchia S. Maria Maggiore Cerveteri. Ingresso Via Ricci e Via del Granarone. Alle ore 17:00 Presso la Sala Ruspoli di Piazza Santa Maria lo spettacolo “Il Grinch che rubò il Natale” a cura della Compagnia Teatrale “Sold Out”. Con Angelo Tuti, Marzia Apuzzo, Giovanna Valente, Michele Cianciulli, Elena Mazza.