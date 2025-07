Cerveteri, svaligiato negozio di telefonia sulla Settevene Palo

I ladri incappucciati hanno portato via tutti i prodotti esposti e i soldi in cassa

Furto nella notte in via Settevene Palo a Cerveteri. I malviventi si sono introdotti nel negozio di telefonia Connect Lab.

Probabilmente in quattro e incappucciati, come si evincerebbe dalle riprese delle telecamere interne, hanno prima distrutto la serranda e sfondato la porta d’ingresso e una volta all’interno del negozio hanno rotto le vetrine e portato via tutti i telefoni e anche l’incasso dalla cassa.

Il furto è avvenuto alle due di questa notte e i malviventi sono stati molto rapidi, in pochi minuti erano già fuori dall’esercizio commerciale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ladispoli e questa mattina anche la guardia di finanza. E’ stata sporta, dai proprietari, regolare denuncia.