Tagli ai Comuni, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Il Governo apra un tavolo permanente con gli Enti Locali”

Oggi, mercoledì 2 luglio, il Sindaco Gubetti alla Camera dei Deputati per la conferenza stampa promossa dal Comitato Nazionale dei Piccoli Comuni

“I Sindaci restano l’ultimo avamposto dello Stato e ogni giorno si trovano con sempre meno strumenti per dare risposte adeguati ai bisogni dei territori che amministrano. I tagli del Governo agli Enti Locali sulle manutenzioni sono ormai una costante e stanno minando alla base la capacità dei Comuni di garantire servizi e diritti fondamentali.”

Lo dichiara Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che fra poche ore, sarà tra i relatori della conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati dal Comitato Nazionale dei Piccoli Comuni.

“Porterò la mia testimonianza di Sindaca di una città di medie dimensioni ma con un territorio vastissimo e complesso, dove solo per affrontare le manutenzioni ordinarie e straordinarie di scuole e strade servirebbero decine di milioni di euro. Amministrare oggi significa garantire servizi, sicurezza, accesso equo alle opportunità. Il Sindaco è chiamato a ricucire le disuguaglianze, a garantire equità territoriale e sociale anche dove lo Stato è sempre meno presente”.

“Non possiamo assistere in silenzio al progressivo abbandono delle aree interne e periferiche del Paese. Rinunciare a investire in questi territori – come sembra emergere anche dalla nuova strategia nazionale – significa di fatto negare i diritti costituzionali: il diritto all’istruzione, alla salute, alla mobilità, ai servizi essenziali, alla piena cittadinanza. E significa infrangere il principio dell’uguaglianza sancito dall’art. 3 della nostra Costituzione.”

“Oggi viviamo in un’Italia a doppia velocità, dove i Comuni più fragili rischiano di essere lasciati soli. Per questo – conclude Gubetti – chiederemo con forza al Governo l’apertura di un tavolo permanente di confronto con gli Enti Locali: non servono slogan, servono risorse strutturali, strumenti concreti e un nuovo patto di responsabilità tra Stato e territori.”

Alla conferenza stampa interverranno, oltre al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: l’On. Nadia Romeo, Virgilio Caivano, Portavoce del Coordinamento dei Piccoli Comuni Italiani, il Sindaco di Gaiba (RO) Nicola Zanca, Alessandro Gisoldi, Proponente della legislazione differenziata.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale della Camera dei Deputati. A questo link: https://webtv.camera.it/evento/28608