Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, rende noto che sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sito istituzionale del Comune di Cerveteri, all’indirizzo www.comune.cerveteri.rm.it, nella sezione “Servizi Online → Servizi Scolastici → Iscrizione Servizi Scolastici”.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La domanda deve essere compilata da uno dei genitori del minore fruitore del servizio o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Sono tenuti a presentare domanda: gli alunni nuovi iscritti al servizio mensa; gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico, ovvero il primo anno di scuola dell’infanzia o il primo anno di scuola primaria.

Non è necessario inoltrare una nuova domanda per gli alunni già iscritti e che non cambiano ciclo scolastico.

Le tariffe del servizio restano invariate rispetto all’anno precedente: €400 annui per un solo figlio; €720 annui per due figli; €960 annui per tre o più figli.

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale.

Per i cittadini che necessitano di supporto nella compilazione della domanda, è disponibile un servizio di assistenza presso la Biblioteca Comunale del Granarone (piano terra), dove è attivo un facilitatore digitale. È obbligatorio presentarsi muniti di SPID o CIE.

Gli orari dello sportello sono i seguenti: Martedì, Mercoledì e Giovedì, dalle ore 09:00 alle 12:00; Martedì e Giovedì, anche nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 17:00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure al numero 3346159978