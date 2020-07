Cerveteri, sulle spiagge libere di Campo di Mare arrivano le docce

Condividi Pin 1 Condivisioni

Sono state installate nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale

Grande sorpresa ieri sera per i diversi bagnanti e in particolar modo per i residenti della frazione etrusca di Campo di Mare.

Sulle spiagge libere del Comune di Cerveteri sono finalmente arrivate le docce pubbliche.

Sono state installate sulle spiagge libere all’altezza dell’Ocean Surf e in quella tra Renzi ed Ezio.

Una bella notizia per i tanti bagnanti che ogni anno affollano gli arenili liberi di Campo di Mare.

Una bella soddisfazione anche per i residenti, anche se sui social scatta subito l’ilarità.

Con i disagi idrici che da sempre affliggono la frazione il dubbio è proprio sul funzionamento delle docce: l’acqua arriverà?

“E’ una bella iniziativa ma a campo di mare siamo già con l acqua razionata nelle case, hanno risolto il problema idrico?”. E ancora: ” Beh almeno noi che abitiamo ai piani dove l’acqua non arriva, potremo farci la doccia in spiaggia …”.