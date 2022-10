Le strade di Cerveteri, non solo quelle periferiche, sono spesso teatro di incidenti. La via Settevene Palo, per esempio, strada principale della città vede salire il numero di incidenti, causati spesso per colpa dell’alta velocità.

“La notte – ha detto il consigliere Gianluca Paolacci – ci sono moto e auto che sfrecciano. Ho raccolto le testimonianze dei residenti che vivono dopo viale Manzoni e mi hanno raccontato di come la strada si trasformi in un circuito automobilistico. Non è possibile tutto questo, è giunta l’ora che l’amministrazioni installi dei dossi nelle strade pericolose, rendendole più sicure poiché sono esposte al rischio di incidenti seri. Si è parlato a lungo delle strade di competenza di Città Metropolitana, per le quali oggi non si è visto nulla. Spero che non sia un alibi, anche perché abbiamo un’amministratore, ex sindaco, in Città Metropolitana. Quindi – conclude Paolacci – bisogna fare interventi mirati, volti alla sicurezza ai cittadini, che da anni denunciano lo stato d’insicurezza delle strade ceriti”.