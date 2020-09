Share Pin 6 Condivisioni

La lettera inviata dai cittadini

Cerveteri, “Strade colabrodo, il comune intervenga con Acea”

Strade colabrodo, rotture sparse per tutto il territorio. Questa la situazione denunciata da alcuni cittadini di Cerveteri tramite una nota recapitata in redazione.

“Si creano nuove perdite di acqua ogni giorno e creano disagio alla popolazione. I cittadini sono stanchi odi tempestare di telefonate la società Acea che si occupa della gestione delle rete idrica del comune caerite perché nonostante i numerosi solleciti ad intervenire, passano settimane prima che una squadra di operai possa risolvere il problema”.

“Intanto – si legge nelle lettera arrivata in redazione – vengono dispersi migliaia di litri l’acqua, un bene prezioso da salvaguardare. Abbiamo le strade del nostro comprensorio piene di perdite di acqua e sembra che la società non abbia sufficienti squadre di pronto intervento per intervenire celermente, quindi ancora una volta si chiede Al comune di Cerveteri un interessamento a questa importante problematica”.