Cerveteri: strada dissestata in Via Chirieletti, cittadini furiosi

Esplode la rabbia dei cittadini a causa dell’asfalto dissestato da anni in Via Chirieletti. Luchetti: “Abbiamo dato l’incarico. Stiamo aspettando il progetto”

E’ bastato un post social per riaccendere le polemiche rispetto alle condizioni del manto stradale di Via Chirieletti a Cerveteri. La strada è una delle uscite dalla rotonda all’ingresso della città e, a causa della presenza di diversi pini, il manto è fortemente danneggiato. Da mesi, i cittadini chiedono un intervento e anche la messa in sicurezza provvisoria desta qualche dubbio sull’effettiva efficacia. Infatti, gli scatti social apparsi nella giornata di ieri, 30 maggio, mostrano transenne abbattute e nastri rotti.

“A Cerveteri servono minimo 10 – 15 anni per riparare un pezzetto di strada… I sindaci vanno e vengono, ma lo schiaffo rimane… vergognatevi… con le promesse siete fortissimi, ma di fatti nemmeno l’ombra…” scrive un utente sui social, ma gli esempi sono numerosissimi. C’è chi ironizza: “E’ la continuità……” facendo riferimento alla recente rielezione del centrosinistra, o, ancora, “Non contenti dell’orientamento politico che avete avuto negli ultimi anni, li avete rivotati di nuovo”. “Sembra una pista da motocross” dice qualcuno, “Un paese che regredisce, gli Etruschi stavano meglio” sentenziano altri cittadini.

Non solo, quella zona resta sempre sotto accusa anche per i problemi di allagamento dovuti alle forti piogge. Già a fine 2022, l’assessore Luchetti aveva dichiarato che sarebbero stati realizzati una serie di interventi di completamento rispetto al progetto complessivo della rotonda. Che fine hanno fatto i lavori che includevano, tra le altre cose, anche l’allungamento del tratto ciclopedonale verso via della Lega?

A rispondere, è ancora una volta l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cerveteri.

Ha visto le foto uscite in queste ore che mostrano una condizione critica in Via Chirieletti?

“Sì, purtroppo. Abbiamo dato l’incarico e stiamo aspettando che il progettista presenti il suo lavoro. Ci sono una serie di opere che vanno realizzate per completare il progetto e lo stiamo facendo. Abbiamo già sistemato il problema delle fognature sotto la rotonda, ora ci sono una serie di aggiustamenti che restano e che permetteranno all’acqua di defluire meglio. Lì ci sono due linee diverse che convergono in unico punto di raccolta, bisogna sistemare la situazione a valle. Rispetto ai pini staimo aspettando il parere dell’agronomo. Sono piante bellissime, ma i problemi delle radici sono evidenti e non parliamo di una strada asfaltata 10 anni fa, bensì piuttosto recentemente. Comunque, il bilancio delle alberature, se i pini dovessero essere tolti, sarà in positivo”.

Sono passati ormai mesi dalle sue dichiarazioni. Quanto manca ancora?

“Ripeto, stiamo aspettando il progetto, non sono lavori complicati, ma c’è un iter burocratico da rispettare”.

In prospettiva quando partiranno i lavori. C’è una scadenza che avete fissato per la presentazione del progetto?

“No, non c’è una scadenza in questo senso. Sto sollecitando in continuazione l’ufficio”.

E rispetto alla messa in sicurezza cadente?

“Verrà sistemata al più presto. Tuttavia ciò che mi preme di più è la conclusione dei lavori. Anche perché, per quante se ne possano dire, la rotonda ha riqualificato la zona e ha decisamente migliorato il flusso del traffico. Non so se ricordiamo cosa c’era prima”.